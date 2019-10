Heroina w walizkach na lotnisku w Warszawie. Celnicy udaremnili przemyt

Celnicy przeszkodzili w przemycie narkotyków na warszawskim lotnisku Chopina. Zatrzymano dwie kobiety. Za przemyt 8,5 kg narkotyków grozi im kara do 15 lat więzienia.

Heroina, którą przewoziły kobiety, jest warta ponad 1,7 mln zł. Zatrzymane to dwie podróżne – jedna to obywatelka Holandii i druga Wielkiej Brytanii Kobiety przyleciały do Warszawy z Johannesburga, różnymi rejsami, w odstępie trzech dni.