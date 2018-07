Honda zderzyła się z koparką. Kierowca osobówki nie przeżył

Na drodze wojewódzkiej numer 722 we wtorek 24 lipca doszło do tragicznego wypadku. Jadący z dużą prędkością kierowca hondy uderzył w skręcającą koparkę. Młody mężczyzna prowadzący samochodem osobowym zmarł kilka godzin później.

- Przesłuchane są już pierwsze osoby, które podążały tuż za żółtym pojazdem marki Mecalac. Z ich wstępnych relacji wynika, że mężczyzna ( kierowca hondy - przyp. red.) wyprzedzał kolumnę aut jadącą powoli za koparką. W pewnym momencie kierujący maszyną chciał skręcić w lewo. Prędkość młodego kierowcy (hondy - przyp. red.), która według naszych informacji była dosyć duża, doprowadziła do zderzenia. Było ono na tyle silne, że pojazd przewrócił się na bok - wyjaśnia w rozmowie z WawaLove oficer prasowy piaseczyńskiej policji kom. Jarosław Sawicki.

- Początkowo na bóle uskarżał się kierujący koparką, natomiast ratownik stwierdził, że wymaga on tylko zaszycia rany i nie jest to na pewno osoba, która potrzebuje dłuższej hospitalizacji. Ten mężczyzna zresztą wyszedł po chwili ze szpitala. Natomiast policjanci po przyjeździe na miejsce zastali kierowcę hondy w karetce pogotowia, ale z informacji jakie posiadamy od ratowników, nie chciał żadnej pomocy, mówił, że jest tylko w szoku. Nie było więc żadnych powodów, by sądzić inaczej, skoro odmówił tej pomocy lekarskiej - wyjaśnia Sawicki.