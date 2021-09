Hostel dla osób LGBTQI+ już działa. Wystartowała rekrutacja

Stowarzyszenie Lambda Warszawa informuje, że wszystkie osoby nieheteronormatywne, znajdujące się w bezdomności lub zagrożone bezdomnością i chcące skorzystać z oferty hostelu, proszone o kontakt z telefonem zaufania: 22 628 52 22. Działa on od poniedziałku do piątku w godz. 18-21. Numer poświęcony jest zapisom i procedurze przyjęcia do hostelu.