II BALONOWY CUD NAD WISŁĄ 04-06.06.2021 WARSZAWA

Balon działa zgodnie z podstawowym prawem fizyki, mówiącym że ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego. To znaczy, że zawsze “bańka” ciepłego powietrza w atmosferze będzie się wznosić. Regulując ilością ciepłego powietrza i różnicą temperatur między tą w balonie a zewnętrzną, łatwo można zmieniać wysokość. Dzięki nowoczesnej technologii i do perfekcji dopracowanym systemom zasilania i palnikom, reguklacja temperatury nawet w ogromnych balonach odbywa się z dokładnością do 0.5 stopnia. Daje to możliwość pełnej kontroli wysokości lotu.