II linia metra. Metro przejechało nową, dłuższą trasą na Targówek

W środę pojazdy warszawskiego metra przejechały wydłużoną linią M2. Na razie były to kursy bez pasażerów. Trasa została wydłużona o stacje Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka.

O środowych kursach drugiej linii metra poinformowano w czwartek rano. Metro Warszawskie zaznaczyło, że pociągi kursujące na II linii metra jeździły już w tzw. pełnej pętli, czyli od stacji Rondo Daszyńskiego do przystanku Trocka.

Pasażerowie metra jednak nie mieli szans, by odczuć te zmiany. Składy kursowały według swojego standardowego rozkładu jazdy i wyznaczonej w nim częstotliwości. Warszawiacy na pierwsze przejazdy na Targówek muszą jeszcze zaczekać.

Pierwszymi testującymi wydłużoną drugą linię metra byli maszyniści. Po opuszczeniu przez pasażerów pociągu na stacji Dworzec Wileński, kontynuowali jazdę. Metro zatrzymywało się na podziemnych przystankach Szwedzka i Targówek Mieszkaniowy . Dalej jechało aż do stacji Trocka. Za nią, w komorze torów odstawczych, zmieniali kierunek jazdy i ruszali w trasę do Ronda Daszyńskiego. Pierwszych pasażerów zabierali jednak dopiero ze stacji Dworzec Wileński.

We wtorek informowaliśmy o zapewnieniach wojewody mazowieckiego. Zdzisław Sipiera ocenił, że jeszcze we wrześniu mogą zostać oddane do użytku kolejne stacje II lini metra na Targówku. Cały odcinek nowej "nitki" ma być gotowy przed 2023 rokiem.