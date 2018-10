IKEA w Blue City. Tak było na otwarciu

Kolejna IKEA powstała w galerii Blue City przy Alejach Jerozolimskich 179. Już od wtorku można robić zakupy w trzeciej szwedzkiej sieci sklepów w Warszawie. Natomiast ten sklep różni się od pozostałych.



Wchodząc do nowo powstałej IKEI widać, że sklep oparty jest na prezentowaniu innowacji i inspiracji. Na terenie sklepu ustawiono dotykowe ekrany, przez które można poznać pełen asortyment i zamówić dostawę do domu. Poza tym jest brak znanej ze standardowych sklepów IKEA ścieżki zakupowej - klienci sami decydują, gdzie chcą pójść i co zobaczyć.