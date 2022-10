Ile mam czasu na odebranie paczki z punktu GLS?

Jak przekierować paczkę GLS, jeżeli nie ma mnie w domu?

Wraz z usługą FlexDeliveryService odbiorca ma możliwość bezpłatnego przekierowania przesyłki. Co istotne, paczka może zostać skierowana zarówno do punktu Szybkiej Paczki, jak i kompletnie innego adresu (np. do innego gospodarstwa domowego lub biura). Aby tego dokonać, wystarczy skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej GLS – do którego bezpośredni link odbiorca otrzymuje mailem.