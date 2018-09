Ile płacimy za smog? Mazowieckie traci ponad miliard rocznie

Opublikowany niedawno raport NIK na temat efektywności walki ze smogiem obnażył ułomność tych działań na szczeblu samorządowym. W mazowieckim Programie Ochrony Powietrza brakuje norm, które są niezbędne do poprawy czystości tego, czym oddychają mieszkańcy województwa. A koszty rosną.

Według stołecznej telewizji największy poziom emisji pyłów występuje w województwach: wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. To dowód na główną przyczynę smogu, którą wbrew pozorom nie jest przemysł, a dym unoszący się z kominów budynków mieszkalnych.

Jak poważna jest sytuacja na Mazowszu pod tym względem, uzmysławia raport Najwyższej Izby Kontroli. Wnioski z niego miażdżą sens funkcjonowania Programu Ochrony Powietrza wdrożonego na terenie województwa, uznając go za nieefektywny i przynoszący niewiele pożytku. Przyznaje to sam Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który cytowany przez TVP3 twierdzi, że "nie istnieje poziom, do którego możliwe byłoby odniesienie podejmowanych przez samorządy i inne podmioty działań. W praktyce więc stwierdzenie nieprawidłowości dających możliwość podejmowania działań pokontrolnych, takich jak np. wydanie administracyjnej kary pieniężnej (…) jest niemożliwe”.