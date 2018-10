Inwazja kleszczy na Mazowszu. "Sezon jeszcze się nie skończył"

Kleszcze świetnie czują się w miejskim parku, na skwerze czy przydomowym ogródku. Zdaniem lekarzy są groźne bez względu na porę roku. Dodatkowo ciepły i wilgotny październik sprawił, że zachorowań na przenoszącą przez te pajęczaki boreliozę może być znacznie więcej, niż w latach ubiegłych.

Niebezpieczne i trudne do zauważenia kleszcze opanowały Polskę. Eksperci ostrzegają, że coraz częściej spotykane nawet późną jesienią krwiopijne owady są dowodem m.in. na ocieplanie się klimatu. Jak podaje TVP Info, na Mazowszu to już prawdziwa inwazja tych pajęczaków - według lekarzy od dawna nie było tylu osobników o tej porze roku.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie zanotowała od początku roku do połowy października na terenie Mazowieckiego już ponad 1200 przypadków boreliozy . Ryzyko zarażenia chorobą roznoszoną przez kleszcze jest duże bez względu na okres. Wysokie temperatury panujące pod koniec miesiąca sprawiły, że statystyki mogą się tylko zwiększyć.

Sezon na kleszcze trwa

Weterynarz Krzysztof Majchrzak zapytany o skalę zjawiska przez Radio Dla Ciebie uważa, że "najwięcej pajęczaków można spotkać w miastach i ciężko się przed nimi zabezpieczyć". Z kolei cytowana przez TVP Info dr Grażyna Cholewińska, która pełni funkcję wojewódzkiego konsultanta ds. chorób zakaźnych, o liczne występowanie tych owadów obwinia pogodę . "Populacja kleszczy jest w tej chwili bardzo aktywna przez cały rok. Spowodowane jest to faktem, że obecnie mamy lekkie zimy, a silny mróz powoduje wyginięcie części populacji" - przekonuje.

Joanna Naroźniak w rozmowie z WawaLove zgadza się z tym stwierdzeniem. - Kleszcze bytują i świetnie sobie radzą w temperaturze powyżej 5 st. Celsjusza. Ich aktywność ze względu na łagodne zimy może rozpocząć się już w styczniu i lutym, bo właśnie wtedy obserwuje się występowanie pierwszych osobników. Panująca obecnie aura niestety sprzyja żerowaniu tych pajęczaków. Nie możemy powiedzieć, że sezon na kleszcze się zakończył. Szczególnie, gdy tak piękna pogoda zachęca nas do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu - uzasadnia.

Skryty krwiopijca

Jednym z najczęściej powielanych mitów jest błędne myślenie, że kleszcze spadają na nas z drzew. W rzeczywistości występują na zaroślach do półtora metra. - Siedzą na krzewach, wysokich trawach i czekają na żywiciela. Dlatego cały czas zalecam oglądanie siebie i swoich czworonogów po powrocie ze spaceru. Nawet, gdy mamy zasłonięte ubraniami części ciała, może się zdarzyć, że kleszcz zacznie po nas wędrować i znajdzie sobie miejsce gdzieś pomiędzy np. skarpetką a spodniami. Te owady mogą przemieszczać się nawet kilka dni po ciele żywiciela w poszukiwaniu dogodnego miejsca do wgryzienia się. A niezauważony kleszcz może żywić się od 5 do 14 dni zanim odpadnie - mówi Naroźniak.