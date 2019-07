Inwazja latających mrówek na Białołęce. "Prawdziwa plaga"

Białołęka przeżywa oblężenie latających mrówek. Mieszkańcy dzielnicy podkreślają, że mrówki pojawiły się znikąd i w kilka godzin rozprzestrzeniły się po całej okolicy.



"Jeszcze rano ich nie było". Mieszkańcy Białołęki narzekają na plagę latających mrówek. Zgodnie z ich słowami, insekty pojawiły się w dzielnicy po południu i przez kilka godzin opanowały ulice. Całe chmury owadów zmusiły mieszkańców do zamknięcia wszystkich okien i niemalże zabarykadowania się w domach.

Szły po ścianie do góry. Dziesiątki mrówek ze skrzydełkami. Siadały na szybach okien, zapełniły parapety - mówi o2 pan Łukasz, mieszkaniec Białołęki.

Co roku to samo. Internauci z Białołęki podkreślają, że problem latających mrówek powraca co roku w tym samym czasie. Rokrocznie na początku lipca przez kilka dni ulice są pełne owadów. Czy poza byciem uciążliwymi mogą być także groźne dla człowieka?