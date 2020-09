Inwestycje mieszkaniowe w Warszawie – 4 porady, jak znaleźć dobre lokum w stolicy

1. Warszawski rynek nieruchomości

2. Jak znaleźć ciekawe mieszkanie?

3. Warszawa lewobrzeżna czy prawobrzeżna?

4. Apartamenty inwestycyjne

Warszawski rynek nieruchomości

O tym, że stolica Polski to największy a jednocześnie najważniejszy rynek nieruchomości w naszym kraju nikogo przekonywać nie trzeba. To tu skupia się działalność największej liczby deweloperów, oferujących zarówno mieszania wykonane w sposób klasyczny, ze sprawdzonych materiałów, jak i te nowoczesne, z nutą awangardy, przeznaczone dla bardziej wymagających klientów. Mieszkania w Warszawie cieszą się dużą popularnością, dzięki czemu nie ma problemów ze zbytem. Klientów znajdują zarówno nieruchomości w centrum stolicy, umożliwiające jej lokatorom szybkie przemieszczanie się po mieście bez straty zbędnego czasu, jak i mieszkania na obrzeżach w spokojnych, zielonych dzielnicach, gdzie życie toczy się nieco wolniej.

Jak znaleźć ciekawe mieszkanie?

Osoby zainteresowane nieruchomościami w stolicy swoje poszukiwania powinny zacząć od wyboru lokalizacji. Mieszkania w Warszawie na obido.pl w interesującej nas dzielnicy można obejrzeć, korzystając z zamieszczonej na stronie wyszukiwarki. Nie jest istotne, czy kupujemy daną nieruchomość w celach inwestycyjnych czy na własny użytek – to właśnie lokalizacja jest jednym z najczęściej rozpatrywanych kryteriów, decydujących o jej nabyciu. Oczywiście istotne są takie cechy, jak łatwość dojazdu do centrum miasta czy do pracy z danej dzielnicy, ale liczy się też opinia o otoczeniu. I trzeba pamiętać, iż jeśli szukamy domu jednorodzinnego, to raczej nie znajdziemy go w centrum – tego typu nieruchomości zgromadzone są na obrzeżach miasta.

Warszawa lewobrzeżna czy prawobrzeżna?

Wisła jest naturalną granicą, dzieląca miasto na dwie części. Dzielnice położone na prawym brzegu mają znacznie lepiej rozbudowaną komunikację, zwłaszcza dzięki warszawskiemu metro. Łączy ono północ i południe miasta, we wschodniej części Wisły docierając jedynie na Pragę. Jednak prawobrzeżna część to mnóstwo terenów zielonych, nic dziwnego, iż powstają tam, szczególnie na Białołęce i Targówku całe nowe osiedla. Osoby szukające nowych mieszkań w spokojnej, zielonej okolicy właśnie tam powinny rozpocząć swe poszukiwania, zwłaszcza iż ciekawych ofert regularnie przybywa. Również ceny mieszkań są bardziej atrakcyjne dla klientów niż po drugiej stronie Wisły.

Apartamenty inwestycyjne

Mieszkania pod inwestycje cieszą się sporą popularnością. Do Warszawy przybywa w poszukiwaniu pracy bardzo wiele osób z kraju lub zagranicy, również warszawskie uczelnie przyciągają mnóstwo studentów. Wszyscy oni muszą gdzieś mieszkać, więc wynajem mieszkań jest mało ryzykownym działaniem. Inwestycja w apartamenty to rozsądna lokata kapitału, nawet w niepewnych czasach, jest to również źródło regularnych zysków. Stał dochód pasywny, zwłaszcza w modelu wynajmu długoterminowego, to gwarancja zwrotu zakupu po pewnym czasie i możliwość dalszego inwestowania w kolejne apartamenty. A stolica jest miejscem, gdzie na brak osób wynajmujących nie można narzekać.