IPN stworzy szlak czerwonego terroru. "Będzie wiódł po miejscach kaźni i tajnych pochówków"

- Zrobimy wszystko, żeby trasa czerwonego terroru w powstała w możliwie krótkim czasie - powiedział prof. Krzysztof Szwagrzyk, szef Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Prezentujemy mapę tych miejsc.

- Na mapie to miejsce już w niedługim czasie będzie miało duże znaczenie. Stąd będziemy mogli pojechać do kwatery 45N na Cmentarzu Bródnowskim, gdzie były grzebane szczątki naszych bohaterów, stamtąd do byłego więzienia przy Rakowieckiej i na Łączkę. Zrobimy wszystko, żeby trasa czerwonego terroru w Warszawie powstała w możliwie krótkim czasie - zapewniał prof. Szwagrzyk.