Jak być piękną na wiosnę?

Za oknem słońce, trawa się zieleni, z każdym dniem jest coraz cieplej! W powietrzu po prostu czuć wiosnę, a o tej porze roku każda z kobiet chce być piękniejsza! Jak przywrócić twarzy blask i odzyskać atrakcyjną sylwetkę? Oto kilka rad, co zrobić, by być piękną na wiosnę!

Gładka i świeża cera – sprawdzone sposoby

Zima jest nieprzychylną porą roku dla cery. Duże wahania temperatur, mroźny wiatr smagający po twarzy, a także zbyt suche powietrze w pomieszczeniach powodują, że skóra traci nawilżenie i blask, wiotczeje, a nawet szybciej pojawiają się na niej zmarszczki. Jeśli dojdą do tego błędy w pielęgnacji, np. używanie kremu nawilżającego zamiast natłuszczającego w czasie mrozu, możemy spodziewać się znacznego pogorszenia jej kondycji. Uczucie ściągania, spierzchnięcia, łuszczenie się naskórka to nieprzyjemne objawy zaburzenia gospodarki wodnej, które nie tylko pogarszają wygląd, lecz także powodują dyskomfort. W takim przypadku ulgę mogą przynieść domowe peelingi i maseczki nawilżające, ale jeśli nie pomagają, warto skorzystać z pomocy doświadczonego kosmetologa. Elżbieta Czajkowska, kosmetolog w Studio Sante Uzdrowisku Miejskim, na skórę twarzy zniszczoną po zimie, poleca zwłaszcza zabiegi Yonelle: „Rodzaj i ilość substancji aktywnych w sklepowych maseczkach jest często niewystarczająca, by poradzić sobie z problemem suchej skóry, która utraciła elastyczność.

Warto wybrać profesjonalny zabieg, np. Yonelle Medesthetic H2O Infusion Express z kwasem hialuronowym. Ten składnik ma udowodnione działanie polegające na wiązaniu cząsteczek wody, co zapewnia spłycenie zmarszczek i ujędrnienie skóry. Na ekstremalne wysuszenie skóry znakomicie pomaga również Yonelle Pro vital, szczególnie polecany dla osób palących papierosy” – wyjaśnia. Częstą bolączką pań w trakcie zimy jest nasilenie się objawów cery naczynkowej, czyli utrzymujące się zaczerwienienia na twarzy i pękanie naczynek. Co wtedy? „Z pomocą może przyjść zabieg Yonelle Contra-Redness, łagodzący te objawy oraz usuwający objawy dyskomfortu i przesuszenia” – przekonuje Czajkowska. Gdy skóra odzyska już właściwy poziom nawodnienia, warto wystawiać wiosną twarz do słońca, ponieważ delikatna opalenizna poprawia naturalny koloryt i sprawia, że każda kobieta czuje się i wygląda lepiej.

Atrakcyjne ciało – jak to osiągnąć?

Zima to czas, gdy często spada motywacja do ćwiczeń i spacerów na świeżym powietrzu. Wiosną zrzucamy jednak ciepłe ubrania i zaczynamy baczniej przyglądać się figurze. Wszak za kilka miesięcy zacznie się sezon bikini… Co jednak, jeśli na brzuchu pojawiła się nadprogramowa obrączka z tłuszczu, a na udach cellulit? Nie wpadajmy w panikę! Do lata jeszcze daleko i przy odrobinie wytrwałości na pewno zdołamy zrzucić zbędne kilogramy, wyszczuplić sylwetkę i zredukować skórkę pomarańczową. Warto zaplanować sobie program wiosennych ćwiczeń oraz zacząć się odżywiać zdrowo, jeśli zaniedbaliśmy tego zimą. Nie każda kobieta lubi bieganie, ale jest wiele innych aktywności, które pomagają zrzucić wagę i ukształtować sylwetkę.

Można zapisać się na zumbę czy zajęcia typu „płaski brzuch”. Czasem, aby ruszyć ze spalaniem tłuszczu na brzuchu, potrzeba dodatkowego bodźca. Może nim być zabieg Medshape, który jest jednocześnie jednym z najlepszych sposobów na cellulit. „Medshape łączy działanie lasera biostymulującego, fal radiowych i masażu mechanicznego” – wyjaśnia Monika Pisarek, kosmetolog w Studio Sante. „Podnosi temperaturę tkanki tłuszczowej, napędza metabolizm i proces lipolizy, czyli rozbijania komórek tłuszczowych, które następnie są usuwane. Już po jednym zabiegu obwód talii zmniejsza się o 1 cm, a kolejne przynoszą dalsze efekty” – opowiada. Medshape to zabieg, który – zapewniając natychmiastowy efekt – może nas jednocześnie bardzo zmotywować do ćwiczeń. A te są nieodzowne, by cieszyć się piękną sylwetką. Dobre efekty przynoszą także ćwiczenia w wodzie, jak np. nowy rodzaj fitnessu, czyli aqua cycling: „Jest to trening przy muzyce na specjalnym rowerze stacjonarnym, ale ustawionym na dnie basenu” – opowiada Mariusz Gorzałczyński, trener pracujący w Studio Sante. „Podczas 45 minut można spalić ponad 1000 kcal, dobrze się przy tym bawiąc. Jest to również dobry sposób na redukcję cellulitu” – wyjaśnia Gorzałczyński.

Relaks dla piękna czy sposób na chandrę?

Wiemy, jak bardzo męcząca jest zimowa, szara aura i dojmujący brak słońca. Lekarstwem na zimową depresję może być wyjazd do ciepłych krajów, gdy jednak nie jest to możliwe, trzeba szukać innego rozwiązania. Może nim być skorzystanie z tropikalnych zabiegów relaksująco-odmładzających, które – dbając o skórę – jednocześnie zapewniają odprężenie. „Zachęcamy Panie do skorzystania z zabiegów na ciało, takich jak Powiew Oceanu z algami (na cellulit), Herbaciany Ogród (z japońską herbatą), Bora Bora (kokosowy) czy Brazyliska Samba (pomarańcza i kakao). Przenoszą do słonecznych rejonów świata, zapewniają efekt detoksykacji i rewitalizacji, a to podstawa do tego, by wyglądać lepiej” – przekonuje Monika Pisarek, kosmetolog w Studio Sante. Takie zabiegi składają się z trzech część: peelingu, maski i aplikacja oleju (lub specjalnego kremu), a tropikalne zapachy naturalnych kosmetyków ułatwiają relaks całego ciała.

Sposobów na odzyskanie piękna i atrakcyjności jak widać nie brakuje i każda z pań może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie: czy to sport, czy odżywianie, czy zabiegi kosmetyczne, a może połączenie tych rzeczy? Warto wybierać to, co najbardziej nam odpowiada, bo aby być piękną na wiosnę, trzeba przede wszystkim czerpać radość z tego, co się robi, by to osiągnąć.