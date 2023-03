Jak dbać o ekspres do kawy? Poznaj proste sposoby czyszczenia i konserwacji

Ekspres przelewowy – działanie i konserwacja

To absolutny klasyk wśród kawowych sprzętów, który pamięta jeszcze czasy PRL-u. Urządzenie składa się z takich elementów jak: zbiornik na wodę, dripper, system przepływowego podgrzewania wody, prysznic, dzbanek wraz z podstawką utrzymującą ciepło, a także miarkę do kawy. Niektóre ekspresy przelewowe dodatkowo wyposażone są w młynek, jednak nie jest to regułą. Zaletą tego sprzętu jest fakt, że za jednym zamachem można zaparzyć cały dzbanek kawy. To idealne rozwiązanie dla osób, które piją jej dużo. Sprawdzi się także w przypadku, gdy w domu mieszka wielu amatorów kawowego naparu. Do minusów należy na pewno długi czas parzenia. Kawowi koneserzy zwracają także uwagę na fakt, że kawa parzona w ekspresie przelewowym nie zachwyca tak bogatym smakiem i aromatem, jak przygotowana pod ciśnieniem.