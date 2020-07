Jak głosować korespondencyjnie? Przedstawiamy instrukcję

Korespondencyjnie zagłosują tylko te osoby, które odpowiednio wcześnie zgłosiły zamiar takiego głosowania. Są to wyborcy, którzy głosowali korespondencyjnie już w I turze. To także ci, którzy przebywają na kwarantannie i zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego do 7 lipca 2020.

Warszawa. Instrukcja głosowania

Wyborcy, którzy będą głosować korespondencyjnie otrzymają pakiet wyborczy. Zawiera on kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną oraz instrukcję, jak głosować.

- wypełnić kartę do głosowania, stawiając znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata

- umieścić kartę do głosowania w kopercie na kartę do głosowania i ją zakleić

- wypełnić i podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu

- zaklejoną kopertę zawierającą kartę do głosowania oraz wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu umieścić w kopercie zwrotnej

- zakleić kopertę zwrotną

- na kopercie zwrotnej wpisać numer komisji wyborczej i jej adres

- kopertę zwrotną umieścić w nadawczej skrzynce pocztowej Poczty Polskiej najpóźniej 10 lipca lub w dniu głosowania, 12 lipca w godzinach od 7:00 do 21:00, zanieść ją osobiście do komisji wyborczej, ewentualnie poprosić o to zaufaną osobę.