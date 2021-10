Tak jedzą warszawiacy. Nowe badanie pokazuje nawyki w stolicy

Zgodnie z badaniem, to Krakowskie Przedmieście jest warszawskim centrum gastronomii - aż 45 proc. respondentów uważa, że to właśnie ta ulica przychodzi im na myśl, gdy myślą o stołecznym jedzeniu. Prawie co trzecia osoba postawiła na ulicę Francuską na Saskiej Kępie oraz Halę Koszyki, a co czwarta wskazała Bulwary Wiślane. Co ciekawe, daleko poza podium znalazł się Nocny Market, czyli największy w Polsce streetfoodowy targ w Polsce.