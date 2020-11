Jak kupować w czasie Black Friday?

Czarny Piątek (Black Friday) to nie tylko jeden dzień w roku, gdy różne produkty dostępne są w zdecydowanie niższych cenach. To czas, kiedy wyprzedaże rozpoczynają się już wcześniej. Sklepy zachęcają do zakupów, kusząc atrakcyjnymi cenami, ale żeby faktycznie zaoszczędzić, warto wiedzieć, jak i gdzie kupować podczas tego konsumenckiego święta.

Black Friday a pandemia koronawirusa

Jak napisaliśmy we wstępie - mimo że Black Friday wypada w obecnym roku 27 listopada, to sprzedawcy już od kilku tygodni kuszą klientów przecenami i wyprzedażami. Rok 2020 jest jednak inny niż poprzednie, co związane jest oczywiście z pandemią koronawirusa, więc przedsiębiorcy dużą część swoich ofert przeniosła do internetu.

Jak jednak wynika z ostatnich komunikatów galerie handlowe, w których oczywiście Black Friday działa najprężniej, zostaną otwarte od soboty - 28 listopada, czyli dzień, po Czarnym Piątku. Nic to, handlowcy dokładnie wiedzą, jak sprawić, by nadrobić ten jeden dzień zwłoki. Po prostu - z Black Friday zrobi się Black Saturday. Pytanie: czy my też wiemy, jak kupować, by zaoszczędzić. Niby rządzą tu promocje i wszystko jest tańsze, ale zawsze powinniśmy trzymać rękę na pulsie i trzeźwo ocenić, czy to, co nazywane jest ofertą, jest takie w rzeczywistości. Jak się o tym przekonać?

Black Friday - jak rzeczywiście zaoszczędzić?

Żeby to sprawdzić, nie musimy wychodzić z domu, gdyż wystarcza dostęp do internetu i serwisu gazetka-24.pl, gdzie dostępne są gazetki promocyjne firm z różnych branż. Jedną z ważniejszych kategorii jest “Black Friday”, która jest pełna różnorodnych broszur przedstawiających produkty po obniżonych cenach. Jak to bywa w przypadku każdego Czarnego Piątku, obniżki są czasem naprawdę spektakularne, sięgające 70%!

Tak jest i tym razem, a korzystając z zasobów serwisu, możemy je wszystkie poznać bardzo szybko, dowiadując się, w jakim sklepie warto zaplanować zakupy. Można też nawet nie wychodzić z domu, lecz po prostu zamówić wybrane produkty przez internet. W czasach pandemii takie dokonywanie zakupów - nawet jeśli to jest odzież i obuwie - jest czymś normalnym. Z drugiej strony, każdy, kto kocha chodzić po sklepach w galeriach handlowych, nie odmówi sobie tej przyjemności, by znów to zrobić, oczywiście zachowując środki ostrożności - nosząc maseczkę i pamiętając o dystansie społecznym.

Zakupy podczas Black Friday - o czym dodatkowo pamiętać?

I właśnie środki ostrożności są niebywale istotne w tych trudnych, pandemicznych czasach. Jeśli zaś chcemy, aby nasze zakupy były wygodne i przemyślane, pamiętajmy też o innych kwestiach. Oto one.

Przed wizytą w galerii handlowej, zróbmy listę zakupów, korzystając wcześniej ze wspomnianych powyżej gazetek promocyjnych. Możemy przy okazji, skoro jest tak tanio, kupić od razu prezenty na święta. Warto wziąć to pod uwagę. Pamiętajmy również o tym, że najgorsze są szybkie, podyktowane emocjami, zakupy. Z tego nic dobrego nie wynika, a stan konta - mimo promocji - szybko się uszczupli;

Nie kupujmy na wyrost, nie “rzucajmy” się na każdą promocję. Oczywiście, nie należy tego odbierać dosłownie, lecz chodzi o to, by przemyśleć, czy przykładowo wszystkie oferty w stylu “3 za 2” są rzeczywiście tak korzystne cenowo. A co więcej, czy ta dodatkowo rzecz faktycznie nam się przyda?;

Ważne też, by szukać ubrań pasujących do tego, co mamy już w szafie. Zastanówmy się też, czy celowanie w ilość zamiast w jakość to rzeczywiście dobry trop. Może się okazać, że niedrogie, lecz średniej jakości ubrania nijak się mają do droższego produktu. Tym bardziej że podczas przeceny możemy nabyć ten ciuch okazyjnie;

A co jak kupimy i nie będziemy zadowoleni? Nic straconego, zawsze mamy prawo do reklamacji. Praktycznie zdecydowana większość sklepów to umożliwia, ale oczywiście powinniśmy mieć paragon zakupu. Jak nie, ale płaciliśmy kartą, to dowód dokonania transakcji też wystarczy.