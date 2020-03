Jak rozliczyć PIT w Warszawie?

Warszawa zachęca do rozliczania podatku PIT w Warszawie. Co roku wiele osób pracujących w stolicy, podatki rozlicza gdzie indziej. To oznacza mniej pieniędzy na ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe czy nowe autobusy.

Jak rozliczyć PIT w Warszawie? Ratusz (UM Warszawa)

Jak rozliczyć PIT w Warszawie i dlaczego to ważne? Jakie korzyści płyną z posiadania Karty Warszawiaka? Wiele osób zadaje sobie te pytania. Wyjaśniamy.

Warszawski ratusz rozpoczął kampanię zachęcająca do rozliczania podatków w stolicy. Co roku wiele osób, które przyjechały do Warszawy do pracy, czy na studnia, płaci podatki gdzie indziej. Przez to w miejskiej kasie jest mniej pieniędzy na teatry, muzea, czy ścieżki rowerowe.

– Dochody z PIT są bardzo ważne dla rozwoju miasta – to 1/3 całego budżetu. Te pieniądze wracają do nas w postaci nowych dróg i ścieżek rowerowych, inwestycji związanych z zielenią oraz walką ze smogiem. Dzięki tym środkom działają szkoły, przedszkola i żłobki, instytucje kulturalne, takie jak teatry i muzea, jeżdżą tramwaje i metro oraz autobusy, które wymieniamy na nowoczesne i nisko emisyjne Warto płacić podatki w Warszawie, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców, żeby te podatki płacili właśnie tutaj – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W ubiegłym roku, w stolicy rozliczyło się o 40 tys. więcej osób, niż w poprzednim roku. Podatek PIT to główne źródło dochodu Warszawy. W 2019 r. miejska kasa została z tego tytułu zasilona kwotą 6,3 mld zł.

Warszawa. Jak rozliczyć tu podatki?

Urząd skarbowy podobnie jak w zeszłym roku sam przygotuje PITy, wypełniając je danymi, które posiada. Rozliczenia znajdują się na stronie: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. Jeśli chcemy być rozliczeni w Warszawie, należy upewnić się, że jest ona wpisana w rubryce "adres". Do 30 kwietnia można podjąć decyzję, czy skorzystamy z e-PITa, czy rozliczymy się samodzielnie.

Karta warszawiaka

Ci, którzy płacą podatki w Warszawie, mogą wyrobić Kartę Warszawiaka, która wgrywana jest w postaci hologramu. Dzięki niej zapłacimy mniej za kartę miejską. Dodatkowo posiadacze hologramów mniej zapłacą za bilety do kina, teatru, czy muzeów. W sumie dostępnych jest 320 korzyści.

Płacąc podatki w Warszawie, można zwiększyć swoje szanse na zapisanie swoich dzieci do żłobka, przedszkola i szkół podstawowych. Rozliczającym się w stolicy zostaną przyznane dodatkowe punkty.