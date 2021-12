Jak szybko wycenić nieruchomość na sprzedaż w Warszawie? Odpowiadamy

Na drugim biegunie znajduje się Wawer, Białołęka i Ursus. W tych dzielnicach metr kwadratowy nieruchomości kosztuje mniej, niż dziesięć tysięcy złotych. Warto zwrócić też uwagę na to, że pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na rynek nieruchomości w mieście stołecznym. Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania małe (do 40 mkw) i średnie (do 65 mkw). Mimo zmiany oprocentowania kredytów eksperci prognozują dalszy wzrost wartości mieszkań.