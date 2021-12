Jak ubrać dziecko, aby nie marzło podczas zimowych chłodów?

Dziecięce bluzy i polary na zimę

To jeden z ważniejszych elementów garderoby zimowej. Oprócz ciepłej kurtki liczy się tez to, co jest pod nią — sama koszulka to za mało, zwłaszcza jeśli na zewnątrz panuje minusowa temperatura. Dlatego pod okrycie wierzchnie należy założyć ciepłą warstwę odzieży — najlepiej ocieplaną bluzę lub polar — dzięki nim nawet jeśli dziecko będzie upadało w śnieg — nie wychłodzi organizmu. Wybierając bluzę na zimę dla dziecka, zadbaj o wysoką gramaturę materiału: to zapewni mu ciepło i komfort noszenia. Ubranie zasuwane na zamek błyskawiczny sprawi, że dziecko będzie mogło samo swobodnie regulować przepływ temperatury.