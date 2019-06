Jak ubrać się do pracy w biurze latem? 3 modne stylizacje business casual

Żar leje się z nieba, a Ty masz zaplanowane ważne spotkanie biznesowe, na którym musisz się świetnie prezentować? Praca biurowa - bez względu na pogodę za oknem - zwykle wiąże się z koniecznością noszenia eleganckich, często formalnych outfitów. Jak więc umiejętnie połączyć wygodę i klasyczną elegancję, aby nawet w upalne dni lata wyglądać i czuć się doskonale podczas pracy w biurze? W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie styl business casual!

Czym jest męski business casual?

Męski business casual to nic innego, jak strój biznesowy w nieco luźniejszym – wygodnym, ale jednocześnie eleganckim wydaniu . Stylizacje utrzymane w tym klimacie, zapewniają wiec profesjonalny wygląd i komfort nawet w najcieplejsze dni lata, co z pewnością docenią panowie, którzy w modzie stawiają przede wszystkim na praktyczne rozwiązania.

Męski business casual – kiedy sprawdza się najlepiej?

Outfity utrzymane w stylu business casual z garniturami na lato włącznie (wiele ciekawych modeli znajdziesz na https://www.lancerto.com/pl/odziez/garnitury.html ) stanowią świetną propozycję na co dzień – do pracy, ale także podczas delegacji służbowych, targów i konferencji branżowych (także w roli prelegenta) czy ważnych spotkań firmowych .

Nie zapominaj jednak, że zestawienia utrzymane w stylistyce business casual będą strzałem w dziesiątkę również w mniej zawodowych sytuacjach, w których liczy się nowoczesny i elegancki look. Możesz więc bez obaw sięgnąć po modny garnitur na lato i założyć go np. na letni wypad do teatru, kolację z ukochaną czy rodzinny obiad.