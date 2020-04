Jak uzyskać zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące?

Można złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące, od 1 marca do 31 maja 2020 r. Jest to możliwe, jeśli wykonywałeś działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym.