Jak wybrać krem nawilżający w zależności od typu cery?

Krem nawilżający dla cery normalnej

Cera normalna to spora rzadkość – najczęściej występuje u dzieci, z kolei w przypadku dorosłych są to nieliczne sytuacje. Ma ona zachowaną równowagę mikrobiomu, wobec czego nie zauważymy nadmiernego przetłuszczania się czy też przesuszenia. By utrzymać ją w tym stanie, warto sięgać po lekkie kremy nawilżające z dodatkiem aloesu oraz kwasu hialuronowego.