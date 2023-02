Jak wyremontować łazienkę bez potknięć – 3 zasady

Odpowiednia kolejność prac

Przystępując do właściwych prac, należy zadbać o to, by były one wykonywane w odpowiedniej kolejności. Najpierw należy zadbać o zakupy oraz posprzątanie pomieszczenia i usunięcie elementów starego wystroju. Następnie swoje zadania wykonuje hydraulik, a po nim – elektryk. Układanie płytek i malowanie przeprowadzane jest później, po zakończeniu bardziej inwazyjnych zadań.