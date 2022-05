Jak zadbać o baterię w swoim rowerze elektrycznym?

Zaopatrz się w wyłącznik czasowy

Przygotowanie się do tego, jak dbać o baterię w rowerze niesie ze sobą wiele korzyści. Drugi element, który możesz kupić to wyłącznik czasowy. Wszyscy przecież mamy lepsze rzeczy do roboty niż siedzenie i obserwowanie ładowania baterii tylko po to, aby móc wyciągnąć wtyczkę na 80 lub 90 procentach. W tym celu zdobądź licznik i ustaw go na jedną do dwóch godzin. Większość baterii osiągnie w tym czasie około 80%. Jeśli nie chcesz inwestować w specjalistyczny miernik z funkcją dźwięku lub diody użyj swojego telefonu komórkowego i nastaw budzik bądź stoper.