Jaki Cafe przestaje istnieć. Lokal do wynajęcia

Patryk Jaki pod koniec sierpnia z pompą otwierał kawiarnię, która miała być centralnym punktem jego kampanii i miejscem spotkań z warszawiakami. Teraz lokal świeci pustkami i ponownie jest do wynajęcia. Wiadomo też za ile.

Rzecznik sztabu wyborczego Patryka Jakiego Jacek Ozdoba, tłumaczy, że lokal wciąż był punktem informacyjnym radnych PiS. I zaprasza mieszkańców Warszawy na Koszykową, do biur poselskich PiS, a także do klubów PiS w dzielnicach. - Wszyscy radni są do dyspozycji - deklaruje w rozmowie z tokfm.pl.