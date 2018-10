Jaki deklaruje pomoc Trzaskowskiemu. "Dla dobra Warszawy chętnie pomogę"

Dzień po wyborach. Według sondażu exit poll wiadomo, że wyścig o fotel prezydenta Warszawy wygrał Rafał Trzaskowski. - Jeżeli Rafał Trzaskowski będzie chciał, to dla dobra Warszawy chętnie pomogę stolicy - oświadczył Patryk Jaki.

- Kluczowe dla drugiej tury było to, że pozostali kandydaci otrzymali bardzo niski wynik poniżej 3 proc, a to nie zdarzyło się w żadnym innym mieście. Gdyby nie to, to doszłoby do drugiej tury - tłumaczy polityk. Dodaje, że SLD, ruchy miejskie i inni kandydaci zaatakowali mnie zamiast Rafała Trzaskowskiego. - I tak próbowano odebrać mi wiarygodność - stwierdza.