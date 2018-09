Jaki: Ekipa Gronkiewicz-Waltz i Trzaskowskiego zaserwowała nam słabo przygotowaną edukację

Kandydat Zjednoczonej Prawicy zaprezentował program dla oświaty. Nie zapomniał wytknąć błędy prezydent Warszawy. - Dzisiaj trzeba było przenieść dzieci np:. w Wilanowie do hotelu, na Białołęce do specjalnie wynajętych pomieszczeń - tłumaczył Jaki.

- Po raz kolejny rządząca w Warszawie ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz i Rafała Trzaskowskiego zaserwowała nam słabo przygotowaną oświatę i edukację. Dzisiaj trzeba było przenieść dzieci np:. w Wilanowie do hotelu, na Białołęce do specjalnie wynajętych pomieszczeń. Regularnie będzie brakował miejsc w świetlicach, których często nie ma albo brakuje w nich miejsc - przekonywał Patryk Jaki.

- W tych świetlicach będą specjalnie dedykowane zajęcia pozalekcyjne, żeby rodzice byli pewni, że do czasu kiedy skończą swoją pracę ich dzieci są w sposób odpowiedni zaopiekowane. Będą się uczyły dodatkowego języka, muzyki, będą rozwijały swoje inne umiejętności - zapowiedział polityk. Podkreślił, że to, co się w tej chwili dzieje z edukacją i oświatą w Warszawie, już się nie powtórzy.