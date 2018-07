Jaki: Jeśli zostanę prezydentem, zlikwiduję komisję weryfikacyjną

- Śmiali się z nas, twierdzili, że nie damy rady, tymczasem zrobiliśmy więcej, niż większość komisji śledczych - mówi Wirtualnej Polsce wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Właśnie minął rok od rozpoczęcia prac komisji weryfikacyjnej.

Komisja, która bada tzw. dziką reprywatyzację w Warszawie, to polityczne dziecko wiceministra sprawiedliwości. Komisja zbudowała Jakiego jako polityka i utorowała mu drogę do startu w wyborach na prezydenta stolicy. Sprawiła też – wskutek ujawnienia wielu nieprawidłowości i skandalicznych działań urzędników stołecznego ratusza – że w niesławie odejdzie z urzędu Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ona sama nigdy przed komisją się nie stawiła. Nie chciała stanąć przed – jak sama mówi – "bolszewicką” instytucją. Prezydent Warszawy twierdzi, że komisja jest narzędziem politycznym w rękach Patryka Jakiego, którego jedynym motywem – wedle Gronkiewicz-Waltz – ma być pogrążenie jej samej.

Wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta przekazał nam wyliczenia związane z trwającą już rok pracą tej instytucji. Same pisma i decyzje komisji mają – według wyliczeń komisji – 91 647 strony. Pism komisja wysłała 1359. Liczba adresów nieruchomości, wobec których instytucja kierowana przez Jakiego prowadzi postępowania, to 236. Toczy się 187 postępowań o odszkodowania dla lokatorów. 162 godziny trwały jak dotąd wszystkie rozprawy przed komisją. Tych było 28. Odbyły się 44 posiedzenia niejawne komisji, a jej członkowie przesłuchali 70 osób.

- Pięcioro urzędników potwierdziło, że dostawali nakazy od "góry”, żeby wydawać nieruchomości. Wykryliśmy podrabiane decyzje zwrotowe. Znaleźliśmy ludzi, którzy wydawali decyzje na trupy. Komisja odnalazła dokumenty, których państwo szukało od dekady, a których nikt nie umiał znaleźć. My to zrobiliśmy. Z zadań śledczych wywiązaliśmy się bardzo dobrze, dołożono nam jeszcze jedną "nogę”, wykonawczą. Zrobiliśmy coś wielkiego - chwali się w rozmowie z WP Patryk Jaki.

Kandydat na prezydenta Warszawy przekonuje, że komisja weryfikacyjna to "jedyna chyba instytucja w państwie, w której pracują ludzie ze wszystkich stron sporu politycznego i wszyscy w niemal każdej sprawie głosują tak samo”. – Udało się stworzyć instytucję, która działa harmonijnie. Jeśli chodzi o komisje śledcze, to gonimy historię.