Jaki o wniosku Ziobry do TK. "Nie ma nic wspólnego z Polexitem"

- Wniosek, który złożył pan minister, nie ma nic wspólnego z Polexitem. To jest po prostu, tylko i wyłącznie, narracja mediów, które nienawidzą naszego rządu. Jeżeli by tego wniosku nie było, jeżeli się ktoś merytorycznie przyjrzy, tam nie ma nic o Polexicie, to znalazłby się jakiś inny papier, który by na to posłużył. Posłużyłby, żeby powiedzieć, popatrzcie, to jest Polexit - odpowiedział Patryk Jaki.