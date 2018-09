Jaki o wpadce Trzaskowskiego. "Widać jak duża hipokryzja rządzi PO"

Rafał Trzaskowski w środę w Polsat News powiedział, że zabiega o poparcie głównie warszawianek i warszawiaków tych z krwi i kości. - Co zrobić z Kopacz, która jest z Skaryszewa, z Kluzik-Rostowską, która jest z Katowic? - pytał Jaki.

Patryk Jaki w szybkim czasie skomentował na portalu społecznościowym wypowiedź kontrkandydata. - PO znów dzieli warszawiaków. Ciekawe jak mój konkurent będzie mierzył kto jest „z krwi i kości” warszawiakiem? A jak ktoś przyjechał ze Skaryszewa jak E.Kopacz lub Gryfic jak C.Tomczyk to co z nimi robić? W mojej wymarzonej Warszawie będzie miejsce również dla nich - czytamy na Twitterze.

Jaki przekonuje, że jest zasadnicza różnica pomiędzy nim a Trzaskowskim. - Jeżeli państwo naprawdę chcą Warszawy dla wszystkich, to zachęcam do głosowania na naszą ofertę - zaapelował.

- Ja w przeciwieństwie do premiera Morawieckiego nie posunąłbym się do stwierdzenia, że my będziemy tylko i wyłącznie starali się wspomagać finansowo tych, którzy na nas głosują. Tak mówi PiS. Natomiast my jasno mówimy, że będziemy wszystkim pomagać, ze wszystkimi rozmawiać i Warszawa po prostu jest dla wszystkich - tłumaczył kandydat PO.