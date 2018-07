Jaki oskarża Gronkiewicz-Waltz. "Urzędnicy ratusza muszą zaskarżać każdą decyzję komisji"

Przewodniczący komisji weryfikacyjnej, Patryk Jaki tłumaczył, że w ratuszu jest notatka, z której wynika, że bez względu na to, jaka będzie decyzja Komisji, od wszystkich trzeba zgłaszać sprzeciw. Gronkiewicz-Waltz szybko odpowiedziała na jego zarzuty.

- Nie miejmy dzisiaj żadnych złudzeń, tak jak PO w tej chwili rządzi Warszawą, dokładnie tak samo będzie rządził Rafał Trzaskowski, bo to jest dokładnie to samo zaplecze - powiedział kandydat na prezydenta Warszawy. Przekonywał, że zmieni się tylko twarz, wszystko inne pozostanie niezmienione. - To znaczy, ludzie nie będą mieli żadnego znaczenia, będą miały znaczenie tylko prywatne kieszenie. To jest coś niebywałego, by tak traktować samorząd, jak swój prywatny folwark, biznes - mówił przewodniczący komisji weryfikacyjnej. Dodał, że jest to gigantyczny skandal.