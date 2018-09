Jaki sadzi drzewa w Lesie Bemowskim. "Chcemy posadzić 21 dębów"

Patryk Jaki w środę rano razem ze stowarzyszeniem leśników i właścicieli lasów posadzili drzewa. - Dla mnie bardzo ważne będzie to, aby dbać o warszawską zieleń, aby odbudować też tę tkankę, która daje powietrze - tłumaczył kandydat na prezydenta Warszawy.

Patryk Jaki w Lesie Bemowskim podkreślił, że jeżeli zostanie prezydentem Warszawy, dla niego będzie ważne to, "aby dbać o warszawską zieleń, aby odbudować też tę tkankę, która daje powietrze i pozwala walczyć na co dzień ze smogiem". - Dlatego mamy za nami 21 dębów, które będziemy chcieli posadzić - dodał.

Stefan Traczyk, prezes stowarzyszenia leśników i właścicieli lasów zaznacza, że w Warszawie jest 13 tys. działek leśnych i częściowo leśnych. - 7250 hektarów lasu, a 3200 hektarów to lasy prywatne. Miasto prywatnych właścicieli zostawiło ich samym sobie. Przez trzy kadencje dla tych osób nikt nic nie zrobił. Zgłasza się do naszego stowarzyszenia wielu właścicieli lasów z pytaniem "co mają robić". Dlatego przygotowujemy projekt zmian prawnych, który pozwoliłby, żeby w Polsce powstały izby leśne - mówił prezes.