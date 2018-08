Jaki stawia sztabowi Trzaskowskiemu ultimatum. "Jeśli tego nie zrobią, spotkamy się w sądzie"

- Daję 24 godziny na sprostowanie kłamstw na temat mojego programu dla powstańców - zapowiedział Patryk Jaki na czwartkowej konferencji prasowej. Jeśli sztab Trzaskowskiego tego nie zrobi to strony spotkają się w sądzie.

- Sztabowcy Trzaskowskiego cały dzień kłamali, że chcemy transportu darmowego, publicznego dla powstańców. Cały dzień kłamali, mimo że mówiliśmy, że to nieprawda. Daję tym panom 24 godziny na sprostowanie tych informacji. Jeśli tego nie zrobią, to wszyscy spotkamy się w sądzie. Środki wygrane z tych procesów przekażę na powstańców warszawskich - zapowiedział Jaki.

Tymczasem Rafał Trzaskowski uruchomisł CSI, czyli Centrum Sprawdzonych Informacji. - Musimy walczyć z kłamstwem i manipulacją w debacie publicznej. To, co robi PiS, szkodzi wyborcom i demokracji. Uruchamiamy dziś Centrum Sprawdzonych Informacji – miejsce, w którym weryfikowane będzie to, co mówią i obiecują politycy - oświadczył kandydat PO na prezydenta stolicy.