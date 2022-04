Jaki tuner TV wybrać? Czym powinien się wyróżniać?

Słyszeliście o takim urządzeniu jak tuner TV? Jeśli ktoś na co dzień korzysta z platform streamingowych, takich jak Netflix, być może wcale nie interesuje się aktualną ramówką w TV. Tymczasem sprawa dekodera do odbioru odpowiedniego sygnału staje się teraz bardzo istotna. W 2022 w całej Polsce zmienia się standard nadawania. Od tej pory do odbioru telewizji naziemnej niezbędny będzie sprzęt kompatybilny z sygnałem DVB-T2. O co w tym chodzi? Już wyjaśniamy.