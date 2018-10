Jaki w Madrycie. "Tutaj wybudowano 50 km metra przez jedną kadencje"

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na tydzień przed wyborami wybrał się do stolicy Hiszpanii. Wizyta w Madrycie była poświęcona na rozmowie o budowie metra. - To było bardzo dobre spotkanie - oświadczył Jaki.

Kandydat PiS powtarzał, że Madryt podczas jednej kadencji wybudował 50 km metra, a w Warszawie przez 3 kadencje 9 kilometrów metra. - Nie dość, że Madryt dzięki temu jak burmistrz podczas swoich kadencji rozwijał komunikację zbiorową, szczególnie metro, to jeszcze do tego duża część tych linii należała do najtańszych w Europie - tłumaczył w poniedziałek na konferencji Jaki.