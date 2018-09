Jaki z Krynicy: Cały system w Warszawie utrzymuje się na taśmie klejącej

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Patryk Jaki właśnie przebywa na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój. Idealna okazja, aby porozmawiać o Warszawie. Tłumaczył, że Warszawa jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zaledwie w 30 proc.

- Większe miasta w Polsce mają dwa razy więcej planów zagospodarowania niż Warszawa. Moim zdaniem, to nie jest przypadek. To nie jest tak, że Warszawa nie ma architektów. Moim zdaniem, władze Warszawy robią to celowo, dlatego że jeśli nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, to oznacza, że to jest najbardziej korupcjogenny mechanizm, jaki można sobie wyobrazić, bo decyzję o tym, czy coś może powstać czy nie, wydaje jednoosobowo urzędnik na warunki zabudowy - ocenił kandydat.

Dziennikarka, Danuta Holecka zapytała Jakiego, czy umie naprawić drzwi. Jest to nawiązanie do filmu, na którym Rafał Trzaskowski naprawa drzwi taśmą klejącą.

- Nie będę próbował budować domów, jeśli się na tym nie znam, i nie będę się tym chwalił w internecie - odpowiedział wiceminister sprawiedliwości. Dodał, że cały system w Warszawie utrzymuje się na taśmie klejącej. - Trzeba zerwać taśmę i budować silne fundamenty - stwierdził.

