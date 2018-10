Jaki zwołuje zwolenników i publikuje klip. "Pokażmy naszą siłę"

Wiec poparcia organizuje w piątek wieczorem kandydat PiS na prezydenta Warszawy. Patryk Jaki wezwał wyborców innych kandydatów opozycyjnych wobec PO do poparcia jego kandydatury już w pierwszej turze. W internecie uderzył w Rafała Trzaskowskiego.

- Jestem jedyną gwarancją tego, aby warszawiacy ujrzeli to, co się działo w urzędzie przez ostatnie 12 lat. Trzaskowski schowa pod dywan wszystko, co jest związane z aferą reprywatyzacyjną. Skalę tych nieprawidłowości poznamy dopiero wtedy, kiedy wejdziemy do ratusza - mówił wiceminister sprawiedliwości w programie "Minęła 20" w telewizji publicznej.