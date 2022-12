Jakie drzwi wewnętrzne do mieszkania i domu wybrać? Tutaj znajdziesz odpowiedź!

Dopasuj drzwi do innych elementów wyposażenia

Aby uzyskać najlepszy efekt, kolor drzwi powinien korespondować z odcieniem podłogi. Nie oznacza to jednak, że muszą mieć tę samą barwę. Przeciwnie, mogą ze sobą kontrastować (np. czarne drzwi i dębowa posadzka) lub tworzyć harmonijny gradient. Nie zapominajmy jednak o tym, żeby we wnętrzu nie dominowały więcej niż 2-3 różne kolory. Dlatego, jeśli zdecydujemy się na drzwi kontrastujące z podłogą, należy zadbać o to, by pasowały np. do ram okien lub mebli. Pozwoli to uzyskać harmonijny, uporządkowany efekt.