Jan Śpiewak trzeci na podium. Co planuje po wyborach?

Jan Śpiewak z Komitetu Wygra Warszawa według sondażu IPSOS uzyskał 3 proc. poparcia. Więcej głosów uzyskał Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki. - Wygląda na to chyba, że wracam do pisania doktoratu - napisał na Twitterze Śpiewak.

Jan Śpiewak wystartował w wyborach samorządowych z porozumienia Wygra Warszawa, do której należy Partia Razem , Partia Zieloni, Inicjatywa Polska i Wolne Miasto Warszawa.

Aktywista na Twitterze pogratulował wygranej Rafałowi Trzaskowskiemu i poinformował, że wraca do pisania doktoratu.

Śpiewak w poniedziałek w radiu RDC wyznał, że wynik jest daleko poniżej jego oczekiwań. - Zobaczymy, co będzie z wynikami do rad miasta. Czekamy na te wyniki, ale będzie bardzo trudno przy tak wysokiej frekwencji, tak dużej przewadze PO zdobyć jakieś mandaty. Czekamy, ale tutaj pewnie większych szans też niestety nie ma, co mnie wyjątkowo smuci - ocenił.