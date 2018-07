Jan Śpiewak wchodzi do gry o Warszawę. Obiecuje 50 tys. nowych mieszkań

50 tys. nowych mieszkań z czynszem na poziomie 1400 zł ma być sztandarową inwestycją w Warszawie prezydenta Jana Śpiewaka. Miejski aktywista zaprezentował w środę pomysł na zmianę stołecznego rynku mieszkaniowego.

Dwa pokoje i kuchnia na 48 metrach, a do tego niski czynsz zamiast kredytu mieszkaniowego na 20-30 lat. Takich mieszkań Jan Śpiewak chce wybudować w Warszawie aż 50 tysięcy. - Ta inwestycja będzie kołem zamachowym dla miejskiej gospodarki - uważa aktywista, który w poniedziałek ogłosił start w wyborach na prezydenta stolicy.

Pomysł świetny, ale skąd wziąć pieniądze na jego realizację? To pierwsze pytanie, jakie przychodzi do głowy - zadali je użytkownicy Facebooka i Twittera. Śpiewak zapowiada, że przetargi na inwestycję będą przejrzyste, a firmy będą budować na podstawie projektów architektonicznych wybranych w ogólnodostępnych konkursach. Czas jej realizacji to 10 lat.