Janusz Sujecki o Pałacu Kultury: nie burzmy go, ale się nim nie chwalmy

Jak stwierdził Sujecki, to nie jest protest przeciwko zieleni miejskiej. - I nie chodzi tylko o dom braci Jabłkowskich, ale rewitalizację placu Pięciu Rogów. Sama rewitalizacja jest potrzebna. Można zwiększyć poziom zieleni. Ale tu mamy do czynienia z sytuacją, w której mazowiecki konserwator zabytków wydał zgodę na to, by przed bezcennym zabytkiem, jakim jest wspomniany dom braci Jabłkowskich, posadzić drzewa o wysokości do 15 metrów. To skandal – ocenił.