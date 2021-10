Jedyne takie w Polsce. Te miejsca w Browarach Warszawskich koniecznie musisz odwiedzić

Japonia w Warszawie

Japonka to koncept "cool casual", który z miejsca podbił serca stołecznych smakoszy japońskich smaków. Stworzony został przez Dawida Uszyńskiego oraz Linh Nguyen, którzy menu dopracowali tak, aby móc dzielić się najlepszymi kąskami, a posiłek stanowił przejście przez różne techniki kulinarne. Pod pałeczkami znajdziemy mistrzowsko przyrządzane surowe ryby, tempurę, nigiri czy dania nawiązujące do kuchni peruwiańskiej. A to wszystko w eleganckiej przestrzeni, do której prowadzi energetyzująca muzyka! Twórcy Japonki zgodnie przyznają, że wyróżnikiem nowego miejsca na mapie Browarów Warszawskich jest poszanowanie dla produktu czy ekologii. Poza sashimi i sushi, można tutaj spróbować dań z grilla robata czy japońskiej wołowiny. Japonka to także pierwsze omakase w Polsce. 10 października goście mieli okazję skosztować japońskich alkoholi premium sparowanych z wykwintnymi daniami z Kraju Kwitnącej Wiśni.