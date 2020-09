Jesień z reprezentacją Polski

Wrzesień, październik i listopad w końcu będą miesiącami, w których fani piłki nożnej będą mogli zobaczyć w akcji reprezentację Polski. Tym razem biało-czerwoni ominą Stadion Narodowy.

PZPN od dłuższego czasu hołduje zasadzie, że mecze w ramach eliminacji do największych turniejów, czyli piłkarskich Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy rozgrywane są w Warszawie. Wszelkie inne spotkania na żywo odbywają się na pozostałych dużych stadionach w Polsce. Tak będzie i tej jesieni, gdy kibice głodni meczów kadry na żywo, w końcu będą mogli zobaczyć w akcji drużynę narodową.

Dziesięć miesięcy bez meczu na żywo

Aż trudno w to uwierzyć, ale ostatni mecz reprezentacja Polski rozegrała 19 listopada 2019 roku. Było to spotkanie ze Słowenią, wygrane 3:2. Wiosną tego roku biało-czerwoni mieli rozegrać mecze towarzyskie, ale z wiadomego powodu spotkania międzynarodowe i nie tylko zostały przełożone. Ostatecznie UEFA zdecydowała, że od września do listopada w wolnych terminach odbędą się spotkania w ramach drugiej edycji Ligi Narodów i mecze towarzyskie. Wrzesień będzie więc powrotem biało-czerwonych, ale po pierwsze dwa mecze Ligi Narodów odbędą się na wyjazdach – z Holandią i Bośnią i Hercegowiną, a po drugie na pierwsze zgrupowanie po długiej przerwie nie przyjechał „Lewy”. Największa gwiazda reprezentacji odpoczywa po pełnym sukcesów sezonie.

Kibice wrócą w październiku?

W kolejnych dwóch miesiącach nasza kadra rozegra już pięć domowych spotkań. Jak na razie nie wiadomo, czy na trybunach będą mogli zasiąść kibice. We wrześniu to niemożliwe. W rozgrywkach Ligi Narodów o tym decyduje UEFA, a w meczach towarzyskich polskie organy. I tutaj należy upatrywać szansę, bo frekwencja na meczach ligowych obecnie może wynosić 25 lub 50% pojemności stadionu piłkarskiego. Jest więc szansa, że w Gdańsku i Chorzowie na trybunach zasiądzie od kilkunastu do 20 tysięcy stęsknionych fanów.

Reprezentacja Polski – mecze na żywo u siebie

• Polska – Finlandia w Gdańsku (7.10)

• Polska – Włochy w Gdańsku (11.10)

• Polska – Bośnia i Hercegowina we Wrocławiu (14.10)

• Polska – Ukraina w Chorzowie (11.11)

• Polska – Holandia w Chorzowie (18.11)

Wszyscy liczyli na EURO 2020

Nie tylko kibice inaczej wyobrażali sobie ten rok. W marcu miały się odbyć baraże do EURO 2020 i reprezentacja Polski miała poznać ostatniego rywala. Ostatecznie nie odbyły się ani mecze towarzyskie, ani mecze barażowe, ani finały EURO 2020. Wszyscy liczyli na ogromne zainteresowanie spotkaniami – w telewizji, w zakładach bukmacherskich i na 12 stadionach Mistrzostw Europy. STS, który od kilku lat jest oficjalnym partnerem reprezentacji Polski też liczył na wielu nowych graczy. Bukmacher szykował bogatą ofertę i specjalne bonusy. Wszystkie pomysły i plany trzeba było odłożyć na 2021 rok, na który przełożono najważniejszy turniej piłki nożnej na Starym Kontynencie. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski ma więcej czasu, by przygotować drużynę do dobrego występu na EURO 2020. Temu właśnie mają służyć mecze towarzyskie i LN. W 2021 roku oprócz EURO 2020 rozpocząć mają się eliminacje Mistrzostw Świata.