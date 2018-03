Jest odpowiedź Błaszczaka ws. pl. Piłsudskiego. "Moja decyzja była zgodna z prawem"

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy złożył doniesienie do prokuratury na szefa MON Mariusza Błaszczaka. Według urzędników ratusza minister przejął pl. Piłsudskiego, wykorzystując go do celów niezwiązanych z obronnością. Z tym z kolei nie zgadza się Błaszczak.

Mariusz Błaszczak

- Moja decyzja w sprawie placu Piłsudskiego była podjęta zgodnie z obowiązującym prawem - powiedział w rozmowie z PAP Mariusz Błaszczak. Według niego sprawa przejęcia terenu to "szukanie tematów zastępczych", które odwróciłyby uwagę od ustaleń komisji weryfikacyjnej.

- Pani prezydent ma świadomość, że komisja reprywatyzacyjna ujawnia coraz więcej niejasnych kwestii, do których dochodziło w stolicy za jej kadencji - dodał szef MON, podkreślając, że Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się na wtorkowym posiedzeniu komisji.

- Miała kolejną okazję, aby wytłumaczyć, dlaczego za czasów jej rządów mafia reprywatyzacyjna upokarzała tysiące warszawiaków i doprowadziła do eksmisji wielu z nich – niestety z niej nie skorzystała - stwierdził Błaszczak.

Decyzja rządowa

Pod koniec października wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera z PiS ogłosił, że przejmuje kontrolę nad placem Piłsudskiego, aby organizować tam uroczystości państwowe. Do tej pory placem Piłsudskiego administrowało miasto, a dokładniej Zarząd Dróg Miejskich. Taki zapis znajduje się w ewidencji gruntów.

Kilka dni później ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak ustanowił jednak plac Piłsudskiego terenem zamkniętym. Tym samym, prezydent miasta nie może dla tego miejsca ustanowić planu miejscowego zagospodarowania, ani wydać pozwolenia na budowę. Warto podkreślić, że do tej pory w stolicy terenami zamkniętymi były poligony, niektóre linie kolejowe i tereny Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgodnie z zarządzeniem ministra Błaszczaka w tej sprawie "plac Piłsudskiego jest terenem zamkniętym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa".