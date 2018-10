Jest pozew w trybie wyborczym dla Patryka Jakiego. "To fake news"

KWW Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie pozywają w trybie wyborczym kandydata Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o słowa Patryka Jakiego o tym, że "Miasto Jest Nasze jest dogadane z Platformą Obywatelską".

- Jeżeli wygra Rafał Trzaskowski , to nic się w Warszawie nie zmieni. Polityk PO będzie nadal śpiącym królewiczem, a za niego będzie rządził układ Kierwińskiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz - powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy.

To jednak nie wszystko. Jaki dodał, że stowarzyszenie MiastoJestNasze "jest dogadane" z Platformą Obywatelską w Warszawie. Zauważył to na Twitterze dziennikarz WP Michał Wróblewski.

Słowa wywołały oburzenie w KWW Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie. - To jest fake news. Żadnych rozmów z Platformą nie prowadziliśmy. Jedyna dyskusja była podczas telewizyjnej debaty, w której uczestniczył również Patryk Jaki - powiedział rzecznik MJN Jan Popławski w rozmowie z Wirtualną Polską przed konferencją prasową.

- To jest dyskredytacja naszego komitetu wyborczego. Patryk Jaki próbuje nam odebrać autentyczność i wpłynąć na wynik wyborczy. Powstaliśmy na sprzeciwie wobec 10 lat rządów Platformy w Warszawie. To my ujawniliśmy aferę reprywatyzacyjną, nie Patryk Jaki - tłumaczy Popławski. - Przypisywanie nam łatki i doklejanie gęby cichego koalicjanta Platformy jest szkalowaniem dobrego imienia naszego komitetu - dodaje.