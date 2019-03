Jest stanowisko warszawskich biskupów ws. karty LGBT+. "Jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców"

Jest stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. "Deklaracji LGBT+". Duchowni "krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach".

"Może (to - przyp. red.) oznaczać, że 'Deklaracja' jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym - czytamy w dokumencie.

Awantura wokół karty LGBT+ i deklaracji WHO

Przypomnijmy: 18 lutego prezydent Warszawy podpisał Warszawską Deklarację LGBT+, która zobowiązuje ratusz do zmiany postrzegania osób LGBT oraz ma zapewnić im maksimum bezpieczeństwa. Co więcej, podpisana deklaracja odwołuje się do raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Chodzi o "Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją seksualną".