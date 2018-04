"Jestem zdecydowany". Kolejny kandydat na prezydenta Warszawy

"Jestem zdecydowany, by startować w wyborach. Ale nie chcę, by to była tylko moja decyzja. Trzeba połączyć siły progresywne w mieście i iść do przodu" - oznajmił prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak.

Z sondaży wynika, że Śpiewak może liczyć na 5-7 proc. głosów (Agencja Gazeta, Fot: Maciek Jaźwiecki)

Zapytany o to, kto może być jego zapleczem, odpowiedział, że mogą być to: "Partia Razem, aktywiści, ruchy miejskie, Inicjatywa Polska" oraz "fundacje i stowarzyszenia, które zajmują się miastem". Jak zaznaczył, porozumienie nie obejmuje SLD, które - w ocenie Śpiewaka - jest w nieformalnej koalicji z PO, a co za tym idzie "ewidentnie częścią układu władzy w Warszawie".

"Będę kandydatem, jeśli znajdzie się poparcie na tyle szerokie, by dawać mi szansę realizacji planu minimum, czyli wprowadzenia pięciu-sześciu kandydatów do Rady Miasta. Wtedy zablokujemy Platformę. To jest wyznacznik. Albo Warszawa podąży drogą Hanny Gronkiewicz-Waltz, co mówili niedawno Halicki i Trzaskowski, albo będzie nowoczesną europejską metropolią wykorzystującą wszystkie swoje możliwości" - powiedział Śpiewak w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Pytany, czy byłby gotowy poprzeć kogoś innego, odpowiedział: "Tak, jeśli tylko gwarantowałby większą szansę realizacji celów, o których mówiłem. Czyli wprowadzenia radnych do Rady Miasta".

Nowacka studzi emocje

W rozmowie z Wirtualną Polską Barbara Nowacka twierdzi, że w sprawie ewentualnego poparcia dla Jana Śpiewaka jej stowarzyszenie Inicjatywa Polska żadnej decyzji jeszcze nie podjęło.

- Musimy rozważyć wszystkie "za" i "przeciw", mówimy bowiem o szerokiej koalicji. Dzisiaj jest za wcześnie, bym się jako przewodnicząca Inicjatywy Polskiej jednoznacznie deklarowała. Najpierw musimy wiedzieć, kto jest gotów wejść do koalicji w Warszawie. Wiem, że Partia Razem na czele z Adrianem Zandbergiem to rozważa. Są przecież również inne, świetne osoby, które - jeśliby zachciały - to mogłyby kandydować, np. Paulina Piechna-Więckiewicz, świetna radna, reprezentantka Inicjatywy Polskiej - mówi w rozmowie z WP Nowacka.

Dodaje, że cieszy ją to, iż coraz więcej osób niezwiązanych z PO i PiS deklaruje gotowość startu w wyborach prezydenckich w stolicy.

Sondaż

Z niedawnego sondażu Kantar Millward Brown dla portalu 300polityka.pl wynika, że Śpiewak w starciu z Michałem Dworczykiem może liczyć na 7 proc. poparcia, zaś w starciu z Patrykiem Jakim na 5 proc.

Najmocniejszym kandydatem lewicy jest Ryszard Kalisz, który jednak do tej pory nie zadeklarował udziału w wyborach. Gdyby kandydował z poparciem SLD mógłby w starciu Trzaskowski vs. Jaki liczyć na 11 proc. głosów. Gdyby w szranki z kandydatem PO i Nowoczesnej wystartował Dworczyk, poparcie dla Kalisza wzrosłoby do 12 proc.

Oficjalnie decyzja ws. kandydata PiS na prezydenta Warszawy nie została jeszcze podjęta. Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sprzed dwóch tygodni wskazuje jednak, że może być inaczej. Prezes stwierdził, że największe szanse na "poszerzenie elektoratu" w stolicy ma Michał Dworczyk.

