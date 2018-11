Jeszcze szybciej kupimy bilet w Kolejach Mazowieckich

Koleje Mazowieckie nawiązały współpracę z mPay. Dzięki aplikacji w telefonie pasażerowie w kilka minut zakupią bilet. Oferta obejmuje również Wspólny Bilet Samorządowy.

Korzystając z aplikacji można zakupić bilety: jednorazowe, strefowe czasowe, sieciowe dobowe oraz 3-dniowe. Dodatkowo pasażerowie mają dostęp do Wspólnego Biletu Samorządowego, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w niemal wszystkich pociągach uruchamianych przez przewoźników: Arriva, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzką Kolej Aglomeracyjną i Warszawską Kolej Dojazdową.

Ponadto w aplikacji można znaleźć wiele przydatnych informacji, jak czas podróży , długość trasy czy liczba i miejsca przesiadek . W łatwy sposób można też sprawdzić okres ważności biletu oraz stacje, w obrębie których jest on honorowany.

Dyrektor Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy KM tłumaczy, że wymagania podróżnych zobowiązują ich do ciągłej pracy nad jakością usług, którą świadczą. - Chcemy iść z duchem czasu, a to wymaga dostosowania się do oczekiwań klientów. Dlatego też systematycznie rozwijamy kanały sprzedaży biletów. Poszerzenie opcji związanej z zakupem biletu za pośrednictwem mPay podyktowane jest właśnie chęcią zaspokojenia tych oczekiwań - zaznacza.