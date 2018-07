Justyna Glusman z ruchów miejskich proponuje 10 linii metra

Justyna Glusman tłumaczy, że przed wyborami kandydaci obiecują gruszki na wierzbie. - Jaki ogłasza budowę 2 nowych linii metra w ciągu 1 kadencji. Wojciechowicz snuje wizje kolejki Monorail. My wysuwamy realną, możliwą do zrealizowania w czasie jednej kadencji propozycje - przekonuje Glusman.



Kandydatka ruchów miejskich na prezydenta Warszawy w piątek przedstawiła swoją wizję Warszawy. - spotykamy się przy dworcu PKP Śródmieście. Stoimy teraz nad linią metra. Bo przecież metro to nic innego jak kolej pod ziemią. Warszawskie linie kolejowe mogłyby pełnić tę samą funkcję co metro, ale trzeba je zintegrować z siecią transportu miejskiego - powiedziała na początki konferencji Glusman. Zaznacza, że tymczasem stacja Śródmieście nie ma nawet łącznika ze stacją Metro Centrum. - To symbol tego, jak nie zintegrowana jest kolej z miastem w Warszawie - przekonuje działaczka społeczna.

- Przywiązaliśmy się do myśli, że metro to coś, co trzeba zbudować od zera – wydrążyć tunele, wybudować stacje. Otóż jest to myślenie błędne. Weźmy na przykład linię średnicową: pozwala ona dojechać na Marszałkowską z Pruszkowa czy Wesołej w czasie poniżej pół godziny - tłumaczyła kandydatka.